  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургской Неве уровень воды поднялся на метр
Сегодня, 11:18
58
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургской Неве уровень воды поднялся на метр

0 0

Сегодня к 09:00 уровень воды на набережной Лейтенанта Шмидта составил 115 сантиметров.

В Петербурге в Неве уровень воды поднялся на метр. Соответствующая информация появилась на интерактивной карте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Так, к 09:00 16 января уровень воды на набережной Лейтенанта Шмидта составил 115 сантиметров. К сильному ветру с порывами до 8-13 м/с привело потепление, рассказывал ранее главный синоптик города Александр Колесов. 

Петербургская дамба остается открытой. 

Подъем уровня воды в реках и каналах города не превысит критических значений. Комплекс защитных сооружений продолжает свою работу в штатном режиме. Затворы КЗС открыты. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: нева, поднялся уровень воды, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии