В петербургской Неве уровень воды поднялся на метр

В Петербурге в Неве уровень воды поднялся на метр. Соответствующая информация появилась на интерактивной карте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, к 09:00 16 января уровень воды на набережной Лейтенанта Шмидта составил 115 сантиметров. К сильному ветру с порывами до 8-13 м/с привело потепление, рассказывал ранее главный синоптик города Александр Колесов.
Петербургская дамба остается открытой.
Подъем уровня воды в реках и каналах города не превысит критических значений. Комплекс защитных сооружений продолжает свою работу в штатном режиме. Затворы КЗС открыты.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Фото: пресс-служба КЗС Петербурга
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