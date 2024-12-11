В петербургской Неве уровень воды поднялся на метр

Сегодня к 09:00 уровень воды на набережной Лейтенанта Шмидта составил 115 сантиметров.

В Петербурге в Неве уровень воды поднялся на метр. Соответствующая информация появилась на интерактивной карте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, к 09:00 16 января уровень воды на набережной Лейтенанта Шмидта составил 115 сантиметров. К сильному ветру с порывами до 8-13 м/с привело потепление, рассказывал ранее главный синоптик города Александр Колесов.

Петербургская дамба остается открытой.

Подъем уровня воды в реках и каналах города не превысит критических значений. Комплекс защитных сооружений продолжает свою работу в штатном режиме. Затворы КЗС открыты. Пресс-служба КЗС Петербурга

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга