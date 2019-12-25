В Мурино умер мальчик, которому не было года

У него с рождения был дефект межжелудочковой перегородки.

В Мурино скончался младенец, которому не было года. Об этом стало известно Piter.tv.

От фельдшера скорой поступила информация о трупе мальчика, которому не было года. На теле не было внешних признаков насильственной смерти. У ребёнка с рождения был дефект межжелудочковой перегородки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья, в которой рос малыш, полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

В октябре в Ленобласти младенец захлебнулся в ванной.

Фото: Piter.tv