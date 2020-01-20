Бремя восстановления Афганистана на конференции в Москве возложили на США

По итогу встречи стороны подписали совместное заявление.

В МИД РФ подвели итоги третьего заседания Московского формата по Афганистану. В нем принимали участие представители из России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также делегация Движения талибов (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом 20-го октября сообщила пресс-служба ведомства.

Встречу провел глава МИД Сергей Лавров. Он обсудил с представителями Афганистана перспективы развития военно-политической обстановки в южноазиатском государстве. Лавров подчеркнул важность формирования инклюзивного афганского правительства и выразил обеспокоенность активностью международных террористических организаций в стране. Стороны планируют продолжать сотрудничать по обеспечению мира и безопасности в Афганистане.

По итогам встречи было принято совместное заявление. В нем говорится о том, что бремя экономического и финансового восстановления и развития исламского государства должны нести те силы, чье военное присутствие было в нем на протяжении 20 последних лет. По всей видимости, речь идет о США. В начале встречи Лавров выразил сожаление, что американские коллеги не присутствуют на встрече.

Фото: МИД РФ