В Металлострое "волонтер" угостила 88-летнюю пенсионеру рулетом и украла 5 тысяч рублей

Подозреваемая была задержана. Она уже шесть раз была судима.

"Волонтер" обокрала 88-летнюю жительницу поселка Металлострой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 13 мая обратилась 88-летняя ветеран труда. Она сообщила, что к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и представилась волонтером от социальной службы. Незнакомка стала расспрашивать о заслугах хозяйки, вручила рулет к чаю, после чего попросила воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, "волонтерша" нашла в прихожей кошелек, вытащила из него 5 тысяч рублей и покинула квартиру.

Вчера, 18 мая, в Красном Селе по подозрению в краже у пенсионерки задержали 54-летнюю жительницу Тверской области. Как выяснили полицейские, подозреваемая имеет шесть судимостей, в основном за кражи. Также она находится в розыске, так как по приговору суда должна была отмечаться у участкового по месту жительства.

Ранее в Ленобласти мужчина украл из бытовки храма гитару и семь бутылок вина.

Видео: МВД