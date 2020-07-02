В Ленобласти мужчина украл из бытовки храма гитару и семь бутылок вина

В этот же день подозреваемый был задержан.

Сотрудниками полиции задержан гражданин, подозреваемый в краже из храма во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 16 мая обратился настоятель храма "Смоленской Иконы Божьей Матери". Он сообщил, что в этот день в период с 19:00 до 19:30 неизвестный проник в бытовое помещение храма, откуда украл музыкальную детскую трубу, акустическую гитары, семь бутылок вина "Кагор". Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

В тот же день у дома 38 по улице Красноборской деревни Лесколово по подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний неработающий местный житель. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в краже рюкзака со смартфонами в электричке.

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