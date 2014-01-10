На трассе М-10 "Россия" в Ленобласти перевернулся грузовик

Пострадавших нет.

На трассе М-10 "Россия" произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Ночью 2 декабря на 670-м километре автодороги перевернулся грузовой автомобиль. К месту аварии прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, они отключили АКБ машины.

В результате происшествия никто не пострадал, все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Изборской улице водитель минивэна сбил восьмилетнего пешехода.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти