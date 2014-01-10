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На трассе М-10 "Россия" в Ленобласти перевернулся грузовик
Сегодня, 9:41
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На трассе М-10 "Россия" в Ленобласти перевернулся грузовик

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Пострадавших нет.

На трассе М-10 "Россия" произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Ночью 2 декабря на 670-м километре автодороги перевернулся грузовой автомобиль. К месту аварии прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, они отключили АКБ машины.

В результате происшествия никто не пострадал, все детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Изборской улице водитель минивэна сбил восьмилетнего пешехода. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: грузовик перевернулся, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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