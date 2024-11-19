В Ленобласти мужчина проведёт 19 лет в колонии за убийство отца и дедушки

А также за хищение почти миллиона со счета дедушки.

В Ленинградской области мужчина признан виновным в убийстве отца и дедушки. Он проведёт в колонии почти 20 лет, рассказали в СУ СК России по Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что в мае 2023 года 37-летний осужденный тайно похитил денежные средства с банковского счета своего дедушки на сумму более 900 тысяч рублей, о чем стало известно отцу и дедушке. Между мужчиной и родственниками возник конфликт. Обвиняемые задумал убить отца и дедушку, чтобы скрыть хищение денег. Находясь в доме в деревне Орлино Гатчинского района мужчина нанес твёрдым тупым предметом не менее 5 ударов в область головы отцу и не менее 8 ударов в область головы и не менее 1 удара в область груди дедушке. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. После чего обвиняемый погрузил тела в автомобиль, вывез и закопал их в районе деревни Изора.

Житель Ленобласти признан виновным в совершении преступлений по п.п. "в", "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере с банковского счета), п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Недавно был задержан подозреваемый в организации убийства в 1998 году в Петербурге.

Видео: СК по Ленобласти