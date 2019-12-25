В Ленобласти 15-летняя девочка рассказала о сексуальном насилии со стороны отца

По её словам, в тот период ей было 4-8 лет.

Девочка-подросток из Ленинградской области во время беседы с психологом рассказала о том, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

В полицию Волосовского района 22 апреля поступил документ из Комитета образования местной администрации. В нём говорится о том, что 14 апреля педагог-психолог центра социального обслуживания во время беседы с 15-летней девочкой узнала от нее шокирующие детали жизни. По словам подростка, когда ей было от 4 до 8 лет, она подвергалась насильственным действиям сексуального характера со стороны отца

Материал передан в отдел Следственного комитета по Волосовскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Выборге подростка подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv