В лифте на Будапештской женщине сломали челюсть и выхватили у нее сумку

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти слева.

Петербурженке сломали челюсть и отобрали у нее сумку в подъезде дома на Будапештской. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что 16 февраля в период с 2:48 до 3:18, неизвестный в темной одежде рукой ударил по голове 56-летнюю женщину и совершил хищение сумки, в которой находились мобильный телефон, банковская карта, документы.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти слева. Сумма материального ущерба составила 15 000 рублей.

В десять вечера 16 февраля у дома 16 по Варшавской улице задержан 29-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело, мужчина уже был несколько раз судим.

Ранее неизвестный сломал нос петербуржцу и сорвал с шеи цепочку за 200 тысяч рублей.

Фото: pexels