В лесу под Кировском гулявший с собаками наткнулся на труп

При себе у погибшего были ключи и лист бумаги, на котором от руки написано "Я сам".

В Кировском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смерти и личность неизвестного мужчины. Подробности Piter.tv стали известны от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница СНТ "Победа". Женщина сообщила о том, что её муж, гуляя в лесу с собаками, нашёл труп мужчины в строительной робе и чёрных кроссовках.

На месте полицейские нашли тело неизвестного, которому на вид 50-55 лет, рост около 180 см. При себе у погибшего были ключи и лист бумаги, на котором от руки написано "Я сам". Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней в 2008 году.

Фото: Piter.tv