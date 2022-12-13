В Лесколово пытаются поймать двух заблудившихся лосей

Животных хотят переместить в естественную среду обитания.

В Лесколово Всеволожского района Ленинградской области сегодня тревожный день и для людей, и для лосей, попавших в населенный пункт.

Отмечается, что администрация МО "Лесколовское сельское поселение" уже вызвала охотхозяйство. Местных жителей просят помочь в поимке бегающих по Лесколово лосей. Необходимо сообщить адрес их нахождения. Это сократит время поисков животных и их отлова для перемещения в естественную среду обитания.

Также людей просят не пытаться остановить диких животных и не подходить к ним.

Ранее стало известно, как избежать ДТП с лосями.

Видео: ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ