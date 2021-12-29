В Ленобласти завершился призыв в армию

Около 1,5 тыс. ленинградцев отправились на военную службу.

В Ленинградской области завершился призыв в армию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в среду, 5 января.

Почти 1,5 тыс. молодых людей отправились на военную службу. Большинство из них проведет год в войсках Западного военного округа. Новобранцам выдали обмундирование, электронные документы и банковские карты. Кроме того, в связи с пандемией мужчинам выдали средства индивидуальной защиты.

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