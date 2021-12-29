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В Ленобласти завершился призыв в армию
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В Ленобласти завершился призыв в армию

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Около 1,5 тыс. ленинградцев отправились на военную службу.

В Ленинградской области завершился призыв в армию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в среду, 5 января. 

Почти 1,5 тыс. молодых людей отправились на военную службу. Большинство из них проведет год в войсках Западного военного округа. Новобранцам выдали обмундирование, электронные документы и банковские карты. Кроме того, в связи с пандемией мужчинам выдали средства индивидуальной защиты. 

Ранее на Piter.tv: Шойгу заявил, что российская армия стала одной из самых современных в мире.

Фото: Pexels 

Теги: армия, военная служба, зво, ленинградцы, призыв в армию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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