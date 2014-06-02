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Лисица и енотовидные собаки встретились в Ленобласти
Сегодня, 10:47
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Лисица и енотовидные собаки встретились в Ленобласти

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Эти хищники – ее родственники, ведь они относятся к одному семейству – псовых.

Под Петербургом встретились лисица и енотовидные собаки. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 18 ноября. 

Плутовку напугали приближающиеся из леса две пары светящихся глаз. Лиса замерла, а на поляну выбежала семейная парочка енотовидных собак. Эти хищники – ее родственники, ведь они относятся к одному семейству – псовых. А своим охотничью поляну можно и уступить: даже животные умеют договариваться. 

Исторической родиной енотовидных собак является Дальний Восток! Оттуда этих зверьков специально завезли в европейскую часть России в первой половине прошлого века. 

Павел Глазков, биолог 

Енотовидные собаки хорошо прижились в Ленобласти. В настоящее время в регионе обитают более 6 тыс. особей. 

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: енотовидные собаки, лиса, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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