В поселке Будогощь около детского лагеря нашли скелет

Сейчас эксперты устанавливают, кому принадлежат останки.

В Киришском районе обнаружили останки человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 29 августа.

В километре от поселка Будогощь, где находится детский лагерь "Энергетик", жители обнаружили останки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас оперативники и эксперты устанавливают, кому принадлежат кости.

На скелете были надеты резиновые сапоги и брюки. Рядом следователи нашли и кошелек.

В морге выясняют причину смерти. Проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Тюмени прошла церемония прощания с убитой Настей Муравьевой.

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