В поселке Будогощь около детского лагеря нашли скелет

В Киришском районе обнаружили останки человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 29 августа.
В километре от поселка Будогощь, где находится детский лагерь "Энергетик", жители обнаружили останки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас оперативники и эксперты устанавливают, кому принадлежат кости.
На скелете были надеты резиновые сапоги и брюки. Рядом следователи нашли и кошелек.
В морге выясняют причину смерти. Проводится проверка. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Тюмени прошла церемония прощания с убитой Настей Муравьевой.
Фото: Pexels
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