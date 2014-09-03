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В Ленобласти собрали первые две тонны раннего картофеля
Сегодня, 16:28
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В Ленобласти собрали первые две тонны раннего картофеля

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Всего в этом году областные аграрии планируют собрать 207 000 тонн картофеля.

В хозяйствах Кингисеппского и Лужского районов началась уборка раннего картофеля. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации Ленинградской области. 

Где-то в фастфудах картошка исчезает, а на полях Ленобласти она растет и созревает! 

администрация Ленобласти 

Собраны первые две тонны раннего картофеля сорта "Импала". Всего в этом году областные аграрии планируют собрать 207 000 тонн картофеля.

Также в Ленобласти началась уборка зерновых культур.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: картофель, урожай
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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