В Ленобласти собрали первые две тонны раннего картофеля

Всего в этом году областные аграрии планируют собрать 207 000 тонн картофеля.

В хозяйствах Кингисеппского и Лужского районов началась уборка раннего картофеля. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации Ленинградской области.

Где-то в фастфудах картошка исчезает, а на полях Ленобласти она растет и созревает! администрация Ленобласти

Собраны первые две тонны раннего картофеля сорта "Импала". Всего в этом году областные аграрии планируют собрать 207 000 тонн картофеля.

Также в Ленобласти началась уборка зерновых культур.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти