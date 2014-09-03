В Ленобласти собрали первые две тонны раннего картофеля

В хозяйствах Кингисеппского и Лужского районов началась уборка раннего картофеля. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации Ленинградской области.
Где-то в фастфудах картошка исчезает, а на полях Ленобласти она растет и созревает!
администрация Ленобласти
Собраны первые две тонны раннего картофеля сорта "Импала". Всего в этом году областные аграрии планируют собрать 207 000 тонн картофеля.
Также в Ленобласти началась уборка зерновых культур.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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