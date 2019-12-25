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В Ленобласти задержали похитителей почти 4 тонн железнодорожных рельс
Сегодня, 11:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти задержали похитителей почти 4 тонн железнодорожных рельс

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Все рельсы подозреваемые сдали в пункт металлолома.

Полицейские раскрыли крупную кражу железнодорожных рельс в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

По информации полиции, двое мужчин (41 и 67 лет), со склада на ж/д станции "Строганово" погрузили в арендованный грузовик 44 обрезка рельс общей длиной 62 метра и весом порядка 3,7 тонны. Все рельсы они сдали в пункт металлолома.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе со склада в Петербурге украли 11 смартфонов и 2 менструальные чаши.

Фото: pexels

 

Теги: кража, рельсы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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nikolavtb
Сегодня 12:04

Воры совсем уже оборзели,рельсы стали воровать.

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