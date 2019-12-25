В Ленобласти домработницу обвинили в краже денег и ювелирных украшений стоимостью 8 млн рублей

С 29 ноября 2021 года подозреваемая находится под подпиской о невыезде по подозрению в аналогичном преступлении.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина обвинил домработницу в краже денег и украшений общей стоимостью 8 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Генеральный директор одной из компаний в сфере строительства заявил, что его обокрала домработница. С его слов, в период с 21 октября 2021 по 23 февраля 2022 года из принадлежащего ему дачного дома она похитила денежные средства и ювелирные изделия на сумму 7 985 000 рублей. По подозрению в краже была задержана 33-летняя женщина. Похищенное частично изъято. В доме ведется видеонаблюдение, возбуждено уголовное дело.

С 29 ноября 2021 года подозреваемая находится под подпиской о невыезде. По версии правоохранителей, в период с января по май 2020 года она путем обмана завладела 700 000 рублей другого потерпевшего.

Ранее в Петербурге 22-летний парень пытался угнать "Ауди" за 4 млн рублей из-за долгов.

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