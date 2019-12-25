В Петербурге 22-летний парень пытался угнать "Ауди" за 4 млн рублей из-за долгов

Молодого человека успели поймать, позже он признался в содеянном.

Накануне около 11 часов дня в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что полчаса назад на парковке гипермаркета "Лента" на Парашютной улице неизвестный мужчина на "Джилли" пытается засунуть в машину мужчину. Заявитель предположил, что его хотят похитить, после чего неизвестный угнал "Ауди А5" и скрылся в сторону Сестрорецка. Об этом стало известно Piter.tv.

Через десять минут после звонка наряд патруля полиции задержал "Ауди" на другом конце Парашютной улицы. За рулем иномарки стоимостью 4,3 млн рублей сидел 22-летний петербуржец. Машина принадлежит 26-летней жительнице Ханты-Мансийского АО. Молодого человека задержали и доставили в спецприемник.

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели машины, изъяли электрошокер, следы. Иномарки отогнали на территорию участка.

В тот же вечер в отдел полиции поступило заявление от 29-летнего петербуржца. Он рассказал, что приехал на своей "Ауди А5" на парковку "Ленты" около 10:30, когда неизвестный мужчина на "Джилли" схватил его за одежду и стал заталкивать в машину, брызнув при этом в глаза из газового баллончика. Заявителю удалось вырваться, но мужчина сел в "Ауди" и скрылся с места (машина была открыта, двигатель заведен).

Через пару часов задержанный признался, что пытался насильно посадить заявителя в "Джилли", а потом угнал "Ауди" из-за конфликта на почве долговых обязательств. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Максимальное наказание по этой статье – штраф в 80 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, арест до полугода. Задержанного отпустили по подписке о невыезде.

Отметим, что в 2015 году молодого человека судили по статье о краже, но прекратили дело, а в 2017 году угонщик осужден Мировым судом.

Фото: Piter.tv