В Курортном районе протестировали новую дорожную фрезу

Город собирается закупить 37 подобных машин.

Петербургские специалисты по дорожным работам протестировали в Курортном районе новую современную дорожную фрезу – машину для обслуживания и ремонта асфальтобетонных дорог, – сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатора Северной столицы Сергей Петриченко.

По его словам, фреза играет важнейшую роль в подготовке дорожного покрытия перед исправлением дефектов – выбоин, трещин и колейности. Длинная гусеничная база данной машины позволяет эффективно и ровно снимать слои асфальта.

Пусконаладочные работы новой фрезы проходил на территории ГБУ "Северо-Западное", а тест-драйв провели на улице инструментальщиков.

В прошлые годы Комитет по благоустройству акцентировался на закупке уборочных машин, в этом – решено сделать упор на строительно-дорожную технику. В планах приобретение 37 единиц для устранения дефектов асфальта. Мы рассчитываем, что нам удастся выполнить ямочный ремонт на городских улицах общей площадью 900 тысяч квадратных метров. Сергей Петриченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что первое электросудно "Москва 2.0" готовят к спуску на воду в Петербурге.

Видео: Telegram / Сергей Петриченко