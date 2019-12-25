Полиция Петербурга 10 лет искала бывшего военнослужащего, отнимавшего деньги у сослуживцев

Его задержали в Краснодарском крае.

В Краснодарском крае задержали 30-летнего Н., находившего в розыске с 2011 года. Инициатор розыска - ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 25 марта в г. Кропоткин Кавказского района Краснодарского края задержан находящийся в федеральном розыске гражданин РФ – 30-летний Н.

По данным полиции, Н., являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, действуя из корыстных побуждений с применением насилия в отношении военнослужащих в период с ноября 2009 по март 2010 года похищал принадлежащие им денежные средства. Н. 21 января 2011 года был объявлен в розыск ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный помещен в ИВС в Краснодарском крае для передачи инициатору розыска. Розыскное дело прекращено.

В начале марта полицейские поймали воров, которые вытаскивали из карманов петербурженок смартфоны.

Фото: Piter.tv