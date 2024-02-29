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В колпинских "Крестах" обнаружили тело 42-летнего заключенного
Сегодня, 19:30
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В колпинских "Крестах" обнаружили тело 42-летнего заключенного

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У мужчины обнаружили гематомы и ушиб на затылке.

В колпинском СИЗО "Кресты-2" утром 8 марта обнаружили тело 42-летнего заключенного. Предварительно, его смерть не связывают с чьим-либо нападением на мужчину, – сообщают в "Mash на Мойке".

По информации журналистов, заключенный находился в психиатрическом отделении. На его теле обнаружили гематомы и ушибленную рану на затылке, которую до этого уже зашивали. Упоминается, что мужчина страдал от алкоголической и наркотической зависимостей.

Ранее мы сообщали, что сообщника похитителей подростка на Заречной улице отправили в СИЗО.

Фото: Википедия /  Mike1979 Russia

Теги: кресты-2, сизо колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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