К генподрядчику "Крестов-2" в Арбитражном суде возникли вопросы

В Петербурге рассматривают дело о признании банкротства ГСК.

В Петербурге начались арбитражные суды по процессам банкротства "Генеральной строительной корпорации". Эта компания являлась генеральным подрядчиком СИЗО "Кресты-2". Учредителем фирмы выступил ГСК Виктора Кудрина. В его отношении ведется расследование за растрату денежных средств при строительстве нового изолятора. Об этом сообщает Коммерсантъ".

Отметим, что УФСИН выдвинуло собственные исковые требования. Организация выступала заказчиком строительства "Крестов-2". Недавно ведомство расторгло контракт с ГСК. Субподрядчики объяснили, что на данный момент вопрос оплаты остается открытым. В частности, по гарантийным обязательствам, стоимость которых превышает 1,3 млрд рублей.

В четверг 20 сентября Арбитражный суд Петербурга оставил без рассмотрения иск УФСИНа о включении более одного миллиарда рублей в реестр требований кредиторов АО ГСК. В случае, если компанию признают банкротом, то УФСИН лишится денег по гарантийным обязательствам.

Напомним, что строительство СИЗО на четыре тысячи мест велось в Колпинском районе города с 2007 года. В эксплуатацию объект сдали в декабре 2018 года. Тогда же представители ГСК заявили, что выполнены не все заявленные работы. Среди недоделок отмечено отсутствие охранно-пожарной сигнализации. Невыполненные работы специалисты оценили в один миллиард рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что бюджет по нацпроектам исполнен на треть.

Фото: Piter.tv

