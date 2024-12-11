Житель Колпино получил условный срок за избиение мужчины бутылкой в магазине

Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 34-летнему Александру Тараканову, признанному виновным в нападении на мужчину в местном магазине. Инцидент произошёл 18 августа 2024 года в торговой точке на проспекте Ленина.

Согласно материалам дела, конфликт между Таракановым и потерпевшим Б. начался около 4 часов утра. Причиной ссоры стали оскорбительные высказывания в адрес девушки подсудимого. В ходе спора Тараканов нанёс несколько ударов кулаками по предплечьям мужчины, а затем попытался ударить его ногами. Потерпевший, отступая, упал на стеллаж, после чего обвиняемый схватил стеклянную бутылку и ударил ею Б. по голове.

Тараканов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что действовал в состоянии аффекта, так как потерпевший продолжал оскорблять его и его гражданскую жену. Подсудимый также принёс извинения пострадавшему и добровольно возместил ему моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: Тараканов ранее не был судим, участвовал в специальной военной операции, где получил ранение и был награждён. Кроме того, он помогает своей гражданской жене, чья мать страдает тяжёлым хроническим заболеванием.

В итоге суд назначил Тараканову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Мужчина был освобождён из-под стражи прямо в зале суда.

Отметим, что ранее, в апреле 2022 года, Тараканов уже был осуждён Колпинским судом по статье об убийстве и получил 9,5 лет колонии строгого режима. Однако в данном случае суд счёл возможным ограничиться условным сроком.

Недавно 31-летнему жителю Ленобласти предъявили обвинение в убийстве около магазина.

Фото: unsplash (Andrey Metelev)