В Колпино мужчина с ножом украл бутылку водки

Подозреваемый, который является подсобным рабочим, был задержан.

В Колпино мужчина с ножом украл из магазина бутылку водки стоимостью 370 рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 августа около 18:40 в одном из сетевых магазинов. Неизвестный, угрожая ножом сотруднику магазина, похитил бутылку водки стоимостью 370 рублей.

Подозреваемый, который является подсобным рабочим, был задержан. Следователем возбуждено уголовное дело. Мужчина уже имеет несколько судимостей за наркотики.

Также недавно в Петербурге на продавца мобильных телефонов напали неизвестные. Они силой отобрали у него два смартфона стоимостью 128 тысяч рублей. По "горячим следам" по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 16-летний Д. и 21-летний К.

Фото: pexels