У петербуржца силой отобрали телефоны для продажи стоимостью 128 тысяч рублей

Ему распылили в глаза газовый баллончик.

В Петербурге на продавца мобильных телефонов напали неизвестные. Они силой отобрали у него два смартфона стоимостью 128 тысяч рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 1 августа обратился 19-летний пострадавший. Он сообщил, что у дома по улице Карпинского во время продажи двух мобильных телефонов, выставленных ранее на продажу через интернет сайт объявлений, неизвестный, применив физическую силу и газовый баллончик, отобрал указанные мобильные телефоны. Ущерб составил 128 000 рублей.

По "горячим следам" по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 16-летний Д. и 21-летний К. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина пытался задушить свою соседку по квартире и украл у нее золотую цепочку.

Фото: pexels