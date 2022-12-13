Петербуржец лишился 10 тысяч долларов при попытке обменять их на рубли

В салоне автомобиля неизвестный "валютчик" применил перцовый баллончик и похитил 10 тысяч долларов (780 тысяч рублей) у пострадавшего.

Петербуржец хотел обменять валюту, а в результате остался без денег. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 41-летнего пострадавшего, он 14 мая договорился о встрече для обмена валюты. Вечером он на каршеринге прибыл на Московский проспекте. В салоне автомобиля неизвестный "валютчик" применил перцовый баллончик и похитил 10 тысяч долларов (780 тысяч рублей) у пострадавшего.

Приметы неизвестного: мужчина, рост около 185-190 см, на вид 30 лет, худой, светлые волосы (русые). Одет в черную олимпийку с капюшоном, сине-зеленую толстовку, голубые шорты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле полицейскими был задержан подозреваемый в разбое, который украл у мужчины 700 тысяч рублей у метро "Площадь Ленина".

Фото: Piter.tv