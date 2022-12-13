Полицейскими задержан подозреваемый в разбое, который украл у мужчины 700 тысяч рублей у метро "Площадь Ленина"

Пострадавший хотел обменять наличные на криптовалюту.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбое, который украл у жителя Мурино 700 тысяч рублей во время "обмена на криптовалюту". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 апреля обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что он договорился с неизвестным о встрече, чтобы обменять наличным на криптовалюту. В результате в автомобиле незнакомец распылил мужчине в лицо слезоточивую жидкость и отобрал 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

У дома 16 по Кондратьевскому проспекту 11 апреля в 12:00 оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний неработающий житель Колпино.

Видео: МВД