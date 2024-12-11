Крупную нарколабораторию обнаружили в одном из гаражей Ломоносовского района

В ней обнаружили свыше 80 канистр наркотического прекурсора.

Следственный отдел Василеостровского района Северной столицы расследует уголовное дело, связанное с оборотом и сбытом крупной партии наркотиков. Сегодня правоохранители обнаружили крупную нарколабораторию, где производили запрещенные вещества, – пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Предприятие" разместилось в одном из гаражей Ломоносовского района Ленобласти. Во время обыска следователи нашли и изъяли более 80 канистр с прекурсорами, необходимыми для изготовления более 100 кг наркотического средства. На том же месте был обнаружен владелец "лабы".

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По ходатайству следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец выпил за рулем гамма-бутиролактон и лишился водительских прав на 1,5 года.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу