В домах в центре Петербурга включат отопление в понедельник

В течение 5 часов не будет горячей воды, но будут "жарить" батареи.

В понедельник, 12 июля, в 30-градусную жару в центре Петербурга планируют включить отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Жилкомсервиса № 2 Адмиралтейского района.

Десять домов получат дополнительную порцию тепла в связи с промывкой cистемы отопления. С 10:00 до 15:00 батареи потеплеют в домах № 66А, 68А, 70А, 72А,72Б, 72Л по набережной канала Грибоедова. Включится отопление и в доме № 3А по проспекту Римского-Корсакова. На Садовой улице в доме № 49А тоже пройдут работы.

В течение пяти часов будет отключена горячая вода. Специалисты просят прощения за неудобства и объясняют, что промывка системы центрального отопления необходима для комфортного входа в новый отопительный сезон.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ГУП "ТЭК" начали реконструировать тепломагистраль в Невском районе.

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