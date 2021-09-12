В деревне Малое Карлино полицейские закрыли нелегальный пункт приема лома: видео

"Предпринимателей" ждут административные разбирательства.

В Ломоносовском районе правоохранители провели профилактический рейд, в результате которого обнаружили в деревне Малое Карлино нелегальный пункт приема черных и цветных металлов. Об этом сообщили в региональном Главке.

Бизнесмены работали в доме № 17 корпус 7 по Пушкинскому шоссе. Свою деятельность они осуществляли без соответствующей лицензии. Теперь их ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, где в Петербурге сдать электронику и бытовую технику на переработку.

Видео: пресс-служба пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти