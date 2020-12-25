В центре Петербурга открылось почти 40 новых заведений общепита

При этом с начала года на центральных улицах в Петербурге закрылись 25 заведений, в том числе пять баров.

С начала 2022 года в центре Петербурга (на Невском и Старо-Невском проспектах, улице Рубинштейна, Большой Конюшенной улице и Большом проспекте П.С.) открылось 37 новых заведений общепита. Это 40% от числа всех новых заведений, открытых на данных улицах, посчитали в консалтинговой компании Nikoliers.

За аналогичный период 2021 года было открыто 33 заведения, в 2020 году – 35. В этом году более половины из открывшихся заведений общепита (20) составили кафе и рестораны. Также открылось по шесть кофеен и кондитерских, пять баров.

За этот же период в Петербурге на центральных улицах закрылись 25 заведений, в том числе пять баров.

Ранее стало известно, что летние веранды спасли петербургский общепит от убытков.

Фото: Piter.tv