В Буграх мальчик получил разрыв барабанной перепонки после удара качелями по голове

В тяжёлом состоянии он госпитализирован в реанимацию.

В Ленинградской области девятилетний мальчик получил тяжёлые травмы после удара качелями по голове. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 23 апреля в поселке Бугры Всеволожского района. Ребёнок получил удар качелями по голове в области ушной раковины. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, переломы левой височной кости, разрыв левой барабанной перепонки.

В тяжёлом состоянии он госпитализирован в реанимацию.

Накануне пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке.

Фото: unsplash.com (Annie Spratt)