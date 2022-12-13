В Буграх мальчик получил разрыв барабанной перепонки после удара качелями по голове

В Ленинградской области девятилетний мальчик получил тяжёлые травмы после удара качелями по голове. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел 23 апреля в поселке Бугры Всеволожского района. Ребёнок получил удар качелями по голове в области ушной раковины. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, переломы левой височной кости, разрыв левой барабанной перепонки.
В тяжёлом состоянии он госпитализирован в реанимацию.
Накануне пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке.
Фото: unsplash.com (Annie Spratt)
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