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В Буграх мальчик получил разрыв барабанной перепонки после удара качелями по голове
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Буграх мальчик получил разрыв барабанной перепонки после удара качелями по голове

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В тяжёлом состоянии он госпитализирован в реанимацию.

В Ленинградской области девятилетний мальчик получил тяжёлые травмы после удара качелями по голове. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 23 апреля в поселке Бугры Всеволожского района. Ребёнок получил удар качелями по голове в области ушной раковины. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, переломы левой височной кости, разрыв левой барабанной перепонки.

В тяжёлом состоянии он госпитализирован в реанимацию.

Накануне пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке.

Фото: unsplash.com (Annie Spratt)

Теги: бугры, дети, качели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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