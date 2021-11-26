Художник Шемякин осудил решение приостановить показ "Щелкунчика" в Берлине

Российский художник Михаил Шемякин негативно отозвался о решении приостановить показ "Щелкунчика" в Берлине в связи с обвинениями в расизме. Об этом он рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".
Государственный балет Берлина объяснил своё решение тем, что зрители жалуются на артистов в чёрном и коричневом гриме, и на использование стереотипов.
Как отметил Шемякин, использование театральных подмостков для политических высказываний является тревожным сигналом. Художник надеяться, что со временем подобные решения уйдут в прошлое.
Ранее в прокат вышла выдвинутая на "Оскар" драма "Купе номер шесть".
Фото: pexels
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