Художник Шемякин осудил решение приостановить показ "Щелкунчика" в Берлине

Государственный балет Берлина объяснил своё решение тем, что зрители жалуются на артистов в чёрном и коричневом гриме, и на использование стереотипов.

Российский художник Михаил Шемякин негативно отозвался о решении приостановить показ "Щелкунчика" в Берлине в связи с обвинениями в расизме. Об этом он рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Государственный балет Берлина объяснил своё решение тем, что зрители жалуются на артистов в чёрном и коричневом гриме, и на использование стереотипов.

Как отметил Шемякин, использование театральных подмостков для политических высказываний является тревожным сигналом. Художник надеяться, что со временем подобные решения уйдут в прошлое.

Ранее в прокат вышла выдвинутая на "Оскар" драма "Купе номер шесть".

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