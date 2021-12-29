В 2022 году в Петербурге построят семь метановых заправок

Город выделит на проект 153 млн рублей. Из федерального бюджета направят еще 98 млн рублей.

В этом году в Петербурге планируют ввести еще 7 заправок с природным газом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в четверг, 6 января.

Губернатор Северной столицы уже подписал необходимые документы, по которым инвесторы в 2022-2024 годах будут предоставлять субсидии на компенсацию части затрат. Известно, что из федерального бюджета выделят 98 млн рублей. Еще 153 млн рублей направит на проект город.

Ранее на Piter.tv сообщили, что НЭО выплатит штраф за несвоевременный вывоз отходов.

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