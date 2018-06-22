В СК и прокуратуре Петербурга заинтересовались кусающимся енотом в зоопарке

Напомним, что енот укусил 13-летнюю девочку за ухо и за палец в контактном зоопарке на Спасском переулке.

Еноты, покусавшие 13-летнюю школьницу в контактном зоопарке в центре Петербурга, заинтересовали следственный комитет и городскую прокуратуру. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району организовал доследственную проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение. Прокуратура Адмиралтейского района поставила на контроль ход доследственной проверки, проводимой по факту травмирования несовершеннолетней.

Напомним, что енот укусил 13-летнюю девочку за ухо и за палец в контактном зоопарке на Спасском переулке.

Фото: pxhere