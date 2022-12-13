В Петербурге задержали тюменца и без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Молодой человек разыскивался за кражу в Тюмени.

В Петербурге задержали интересную парочку: 19-летнего тюменца, который находится в федеральном розыске, и пропавшую без вести 16-летней девушку из Тюмени. Об этом стало известно Piter.tv.

Молодой человек в Тюмени обокрал женщину и причинил ей ущерб в 5 тысяч рублей. Он находился под подпиской о невыезде, но покинул Тюмень, поэтому был объявлен в розыск. С ним была 16-летняя девушка, которую с 7 февраля ищут родные.

Сейчас они оба находятся в полицейском участке.

Ранее грабитель вынес из дома в Токсово ювелирные украшения стоимостью почти 130 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv