В Петербурге восстанавливается рынок труда

В этом году число занятых достигло 3,033 млн. человек.

По данным "Петростата" в этом году число занятых достигло 3,033 млн. человек. Таким образом, Петербург на 99% выполнил план по восстановлению занятости. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости в городе. Согласно плану, к концу года число занятых должно составить 3,042 млн. петербуржцев.

В комитете отметили, что в Петербурге также снижается безработица. В настоящий момент в Службе занятости населения зарегистрированы 36 тыс. петербуржцев. В прошлом году специалисты зафиксировали 108 тыс. безработных горожан, а в начале этого года – 98 тыс. человек.

Кроме того, в Северной столице наблюдается динамика трудоустройства и рост вакансий. В этом году с помощью Центра занятости населения работу смогли найти 20 тыс. человек, а это 51,3% от общего числа обратившихся за помощью. Более того, на сегодня в Службе занятости свободно 47 086 рабочих мест. Известно, что за последние полгода работодатели нуждались в программистах, инженерах и врачах, электросварщиках, электромонтажниках, плиточниках и каменщиках. В настоящий момент рынок труда испытывает потребность в горничных и кондитерах.

В пресс-службе отметили, что ситуацию на рынке труда существенно улучшил федеральный проект "Содействие занятости", который является частью национального проекта "Демография".

Он расширил программы обучения для безработных и ищущих работу граждан, женщин с детьми и людей старшего возраста, – говорится в сообщении.

Более того, Фонд социального страхования выплачивает субсидии при трудоустройстве безработных граждан. Общая сумма выплат составляет 45 тыс. рублей. На сегодня вакансии по программе предлагают 99 предприятий города.

Ранее мы писали, что эксперты назвали самые востребованные вакансии в Петербурге за последний месяц.

Фото: ktzn.gov.spb.ru