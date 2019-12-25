По 20 адресам Петербурга ведутся обыски по делу о взятках и создании преступного сообщества

Задержаны руководители одного из подразделений ГАСН Минобороны.

По почти 20 адресам в Петербурге проходят обыски, в том числе в главном офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны России в Подъездном переулке. Об этом сообщили 30 июня "Фонтанка" и 47news.

Известно, что в следком уже доставили руководство упомянутого подразделения, Монджиевского и Развозина, их задержали по делу о преступном сообществе. Начальству могут вменить еще и 50 эпизодов вымогательства взяток с застройщиков военных объектов. Кроме того, к следователям везут сотрудников 103-го отдела ГАСН. Также обыски идут в офисах двух петербургских компаний-застройщиков, работающих на объектах Минобороны города.

Следователи полагают, что задержанные заведомо создавали для застройщиков такие условия, что их представители были вынуждены предлагать взятки. В ином случае компаниям грозило непрохождение стройнадзора и неполучение заключения на соответствие на объекты.

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Фото: Piter.TV