В Петербурге 12 ноября частично закрыли дамбу

В 2:50 было закрыто судопропускное сооружение С-2. Также закрыты затворы всех шести водопропускных сооружений.

В Петербурге в связи с прогнозом подъёма уровня воды в устье реки Невы, было принято решение частично закрыть дамбу. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

В 2:50 было закрыто судопропускное сооружение С-2. Также закрыты затворы всех шести водопропускных сооружений.

Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Движение по скоростной автомагистрали комплекса осуществляется в штатном режиме.

В Петербурге 12 ноября ожидаются дожди и сильный ветер.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs