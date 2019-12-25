В Петербурге 12 ноября частично закрыли дамбу

В Петербурге в связи с прогнозом подъёма уровня воды в устье реки Невы, было принято решение частично закрыть дамбу. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.
В 2:50 было закрыто судопропускное сооружение С-2. Также закрыты затворы всех шести водопропускных сооружений.
Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Движение по скоростной автомагистрали комплекса осуществляется в штатном режиме.
В Петербурге 12 ноября ожидаются дожди и сильный ветер.
Фото: Instagram / @dambaspb_kzs
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