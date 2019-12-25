В Гатчине из комнаты в коммуналке вынесли коллекцию антиквариата на 2,5 млн рублей

Кто-то похитил кожаную папку с документами и коллекционными открытками, коллекционные картины, коллекционные подстаканники, монеты царских времен.

Из коммуналки в Гатчине вынесли коллекцию антиквариата стоимостью 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 16 марта обратилась владелица комнаты в коммунальной квартире на улице Чехова. Она сообщила, что в период с середины января по 8 марта 2025 года кто-то похитил кожаную папку с документами и коллекционными открытками, коллекционные картины, коллекционные подстаканники, монеты царских времен. Размер ущерба заявительница оценивает в 2 500 000 рублей.

Данную комнату 61-летняя женщина приобрела в 2024 году, два комплекта ключей находятся у нее на руках, замок и дверь видимых повреждений не имеет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Перед судом предстанет жительница Петербурга, потратившая с найденной карты 6 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv