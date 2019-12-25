В Екатерининском парке неизвестные силой отняли у петербуржца цепочку стоимостью 58 тысяч рублей

В Екатерининском парке двое неизвестных избили мужчину и под угрозой ножа похитили у него цепочку с медальоном. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратился пострадавший, работающий маляром. Он рассказал, что 8 августа около двух ночи его избили неизвестные и забрали цепочку и медальон с ликом Николая Чудотворца. Ущерб составил 58 000 рублей.
Приметы нападавших: двое мужчин кавказской внешности, на вид около 30 лет, одеты в спортивном стиле.
На прошлой неделе у мужчины сорвали золотой крестик за 60 тысяч рублей в центре Петербурга.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKС 3НAKОМCТBA Бecплaтнo, aнoнимнo, pеальныe фoтки и дeвки cами xoтят, бeз шлюx и paзвoдил. Peгайcя и yжe ceгoдня у тeбя бyдeт ceкc! Cам пocтoянно тaм цeпляю тeлoк, вoт caйт ---- http://bit.do/su4ky