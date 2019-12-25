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В Екатерининском парке неизвестные силой отняли у петербуржца цепочку стоимостью 58 тысяч рублей
Сегодня, 8:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Екатерининском парке неизвестные силой отняли у петербуржца цепочку стоимостью 58 тысяч рублей

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Приметы нападавших: двое мужчин кавказской внешности, на вид около 30 лет, одеты в спортивном стиле.

В Екатерининском парке двое неизвестных избили мужчину и под угрозой ножа похитили у него цепочку с медальоном. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился пострадавший, работающий маляром. Он рассказал, что 8 августа около двух ночи его избили неизвестные и забрали цепочку и медальон с ликом Николая Чудотворца. Ущерб составил 58 000 рублей.

Приметы нападавших: двое мужчин кавказской внешности, на вид около 30 лет, одеты в спортивном стиле.

На прошлой неделе у мужчины сорвали золотой крестик за 60 тысяч рублей в центре Петербурга.

Фото: pexels

Теги: екатерининский парк, ограбление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:54

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