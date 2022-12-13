Видео: в Ленобласти уж залез в садок и утащил оттуда плотву

Как уточнили расстроенные рыбаки, из пойманной рыбки они планировали сварить уху.

В Приозерском районе Ленинградской области рыбаки остались без ухи. Из садка рыбу украл уж. Видео появилось в группе "Грибы и Грибники СПб".

Насколько гениальным нужно быть зверем, чтобы вот так внаглую залезть в садок и своровать единственную пойманную за все выходные рыбку? Антон Трофимов, рыбак

На кадрах видно, что уж залез в садок и утащил оттуда единственную плотву, которая попала в садок за выходные. Как уточнили расстроенные рыбаки, из пойманной рыбки они планировали сварить уху.

Ранее грибник из Петербурга нашел в лесу корзину минометных снарядов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото и видео: ВКонтакте/ Грибы и Грибники СПб (Антон Трофимов)