Названы самые уязвимые места банковских приложений

Самая распространенная уязвимость банковских приложений – отсутствие строгой валидации запросов от приложения к серверам банка.

Слабые места банковских приложений связаны с окружением на устройстве и интеграцией с технологией Deep-links. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов.

Самая распространенная уязвимость банковских приложений – отсутствие строгой валидации запросов от приложения к серверам банка. То есть злоумышленники могут установить фальшивый сертификат на гаджет пользователи и подделать в запросе счет получателя перевода и там получить доступ к деньгам клиента банка.

Также среди рисков – незащищенная операционная система и отсутствие двухфакторной аутентификации.

Эксперты в очередной раз посоветовали пользователям никогда не сообщать персональную и личную информацию звонящим из "кол-центров" и всегда перезванивать в сам банк.

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