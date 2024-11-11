Глава петербургского отделения "Единой России" Боярский увольняется

Отделение "Единой России" в городе он возглавил 3 года назад.

Глава петербургского отделения "Единой России", депутат Госдумы РФ Сергей Боярский заявил 11 ноября, что покидает свой пост. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Друзья, настало время передать управление региональным отделением новому лидеру. Сегодня я инициирую соответствующие процедурные шаги. Петербургскому отделению "Единой России" необходимы свежие силы и ресурсы для будущих достижений и развития – впереди много важных задач! Сергей Боярский, депутат Госдумы РФ

Отделение "Единой России" в городе Боярский возглавил 3 года назад. Кроме того, он отметил, что через три недели в Северной столице состоится конференция партии.

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Фото: пресс-служба "Единой России"