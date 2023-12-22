С 28 апреля увеличивается количество "Ласточек" из Петербурга в Великий Новгород

Дополнительно назначается по субботам и воскресеньям одна пара "Ласточек".

Увеличивается количество "Ласточек" из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода, рассказали в СЗППК.

С 28 апреля по 27 октября дополнительно назначается по субботам и воскресеньям одна пара "Ласточек". В составе из 8 вагонов предусмотрен один вагон с указанием мест.

То есть по маршруту до Великого Новгорода и обратно в Петербург будет курсировать:

– 2 пары поездов по будним дням

– 4 пары по выходным

Расписание:

– № 7905 Московский вокзал 11:14 – Великий Новгород 13:52

– № 7906 Великий Новгород 20:47 – Обухово 23:19.

Также в Петербурге и Ленобласти меняется расписание электричек в связи с майскими праздниками.

Фото: СЗППК