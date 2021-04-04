Мужчине всё-таки не удалось выжить.

Вечером 4 апреля петербуржец упал в воду с набережной Обводного канала. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, как мужчина бежит в сторону набережной Обводного канала, а затем падает в воду. На крики о помощи подбежал очевидец, однако в это время петербуржец уже ушёл под воду.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасательные службы и водолазы. Однако мужчине всё-таки не удалось выжить.

Ранее мы писали, что мужчина предотвратил суицид на Каменноостровском мосту.

Видео: Piter.tv