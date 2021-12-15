Операторы сотовой связи Петербурга пообещали не устанавливать вышки на территории детских садов

Власти города пришли с операторами к определенным договоренностям.

Правительство Петербурга собирается подписать меморандум с сотовыми операторами о регламентации установки базовых станций. Горожане неоднократно обращали внимание на то, что в городе увеличилось количество антенно-мачтовых сооружений, это нравится не всем. В связи с этим для решения вопроса создали рабочую группу. Ее заседания проходили в Законодательном собрании. Участники соглашения будут обмениваться информацией о расширении инфраструктуры мобильной связи 2G, 3G, 4G и даже 5G и 6G.

По итогам четвертой встречи было решено создать меморандум. В документе говорится о том, что устанавливать сооружение нужно только в том случае, если это действительно требуется — на участке нет качественного покрытия сетей связи.

Операторы готовы отказаться от установки вышек на территории детских садов, школ, детских площадок. По данным Российской академии наук, в случае установки это не нанесло бы гражданам никакого вреда, но этого не будут делать ради спокойствия жителей. Кроме того, все антенно-мачтовые сооружения будут промаркированы QR-кодами. Любой прохожий сможет узнать, кто владелец данной опоры, на каком основании она установлена, есть ли заключение экспертизы Роспотребнадзора.

Меморандум собираются подписать до конца 2022 года. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, жителям станут понятны правила установки сотового оборудования.

Фото: Piter.tv