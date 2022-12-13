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В Петербурге 31 мая объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 31 мая объявлен "желтый" уровень опасности

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Из-за сильного ветра порывами до 15 м/с.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации города.

По информации Росгидрометцентра, 31 мая с 9:00 до 21:00 на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 м/с.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять и пешеходам.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер
Категории: Лента новостей,

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