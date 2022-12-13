Синоптик: в начале июня в Петербурге будет максимум +14 градусов

Уже сегодня Петербурге прохладнее, чем было в воскресенье, всего +15…+17 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что во второй половине недели в городе станет ещё холоднее.

Уже сегодня Петербурге прохладнее, чем было в воскресенье, всего +15…+17 градусов. А во второй половине недели по всему региону будет еще холоднее.

В ночные часы снова ждем заморозки на территории Ленинградской области, да и соседних областей тоже. Александр Колесов, синоптик

Наиболее серьезные заморозки до -1…-3 градусов возможны 2 и 3 июня. Дневная температура в Петербурге в начале июня максимум до +12…+14 градусов.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 мая в Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15 м/с.

Фото: Piter.tv