В 2020 году в Петербурге снизился уровень бедности

Планируется, что благосостояние граждан будет улучшаться и дальше.

Уровень бедности петербуржцев в период пандемии снизился на 0,5%. Если в 2019-м году он составлял 6,6%, то в 2020-м упал до 6,1%. Об этом в ходе заседания городского правительства заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Планируется, что в ближайшие годы ситуация с бедностью будет улучшаться, и к 2024-му году уровень составит 4,4%. Для этого в Петербурге существуют разные меры социальной поддержки жителей.

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Петербурге безработными остаются 97 тысяч человек. Многие люди весной 2020 года остались без работы.

Фото: Piter.TV